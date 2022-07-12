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НИИ будут грозить штрафы за сокрытие информации об иностранных студентах

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Фото: ТАСС/Ксения Шубина
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Штрафы до 800 тыс. рублей будут платить научные организации, если в течение трех дней не подадут в МВД информацию о переводе, отчислении или академическом отпуске иностранных студентов. Такие меры предусматривает проект поправок в КоАП. Его уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщил «Известиям» член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

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«Если иностранный студент учится в аспирантуре или магистратуре государственного НИИ, то научное учреждение будет нести ответственность за своевременное уведомление органов МВД об отчислении и академическом отпуске обучающегося. Подобные положения позволят усилить миграционный контроль», — отметил он.

Возможные санкции предусматривают до 50 тыс. рублей штрафа для должностных лиц и до 800 тыс. рублей для юридических. Сейчас именно такие наказания за подобное нарушение действуют в отношении вузов, однако на научный организации они до сих пор не распространялись.

Проект внесения изменений в КоАП будет представлен в Госдуму после рассмотрения на заседании правительства, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабинета министров.

Количество иностранных студентов в России постоянно увеличивается, отмечается на сайте Минобрнауки. Так, в 2019 году в России училось 298 тыс. иностранцев, а в 2021 году ― 324 тыс.

«Важно контролировать порядок их пребывания в России. Бывают случаи, когда недобросовестные образовательные организации специально оформляют приглашения на иностранцев, чтобы они могли приехать в нашу страну якобы по учебе. Но такие псевдостуденты так и не добираются до учебного заведения, а пополняют число нелегальных трудовых мигрантов», — отметил руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин.

Подробности читайте в материале «Известий»:

«Наука сообщать: ученых будут штрафовать за сокрытие информации от МВД»

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