Туристку из Магадана нашли в горах Сочи спустя пять дней после пропажи

На помощь туристке из Магадана, обнаруженной в горах Сочи через пять дней после пропажи, прилетел вертолет со спасателями. Кадры операции оказались в распоряжении «Известий».

Девушка заблудилась в горах и не могла найти выход к дороге. Ее телефон долгое время не ловил сотовую связь, поэтому позвонить в спасательные службы она смогла только добравшись до возвышенности. Ее нашли на скальном участке правого склона реки Лауры.

После спасения девушку передали врачам.

3 июня были опубликованы кадры спасения туристов в горах Кавказа. Четверо туристов застряли на горе Казбек на высоте почти 4 тыс. м.