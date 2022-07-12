Посол Финляндии в США усомнился в возможности санкций влиять на Россию

Посол Финляндии в США Микко Хаутала считает, что западные санкции в ближайшее время не смогут ослабить Россию. Его мнение 11 июля приводит американская Politico.

«Я думаю, что они могут продолжать делать то, что они делают, еще очень долго, и санкции это не смогут остановить», — сказал он.

Когда журналисты уточнили, что значит «очень долго», он пояснил, что речь идет о периоде от полугода до года. Он при этом уточнил, что подобные данные ничем не подкреплены.



Как сказал посол, у России еще много боеприпасов, а также она может их самостоятельно производить в течении как минимум года. Хаутала считает, через год РФ будет сложней перевооружиться из-за ограничений, введенных Западом.

Как отмечается в публикации, концентрация внимания и усилий на санкциях не сможет мгновенно облегчить положение Украины.

11 июля стало известно, что Евросоюз (ЕС) планирует предложить новый пакет санкций против России в ближайшие недели.

Еще 20 июня первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отмечал в беседе с «Известиями», что возможное эмбарго на российский газ в рамках седьмого пакета санкций Евросоюза подведет несколько стран ЕС к серьезнейшему кризису.

5 июня замглавы МИД Польши Павел Яблоньский сообщал, что в новом пакете санкций ЕС пойдет речь о газовом эмбарго и отключении от SWIFT всех российских банков.

ЕС принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Последний из них включил в себя отключение от SWIFT еще трех российских и одного белорусского банков, а также частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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