Минцифры выработает новые правила аккредитации IT-компаний

К 1 августа Минцфиры может изменить правила аккредитации IT-компаний, которая дает их сотрудникам право на отсрочку от призыва в армию. Ведомство вырабатывает их вместе с отраслью, чтобы избежать недобросовестного применения льгот, рассказали «Известиям» в пресс-службе министерства. Сейчас, чтобы получить аккредитацию, компания может просто подать заявление через «Госуслуги», подтвердив деятельность в сфере IT соответствующим ОКВЭД (код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности).

«Среди дополнительных критериев, которые предлагается ввести для прохождения аккредитации, рассматриваются следующие: доля сотрудников, занимающихся IT, и доля выручки от разработки и внедрения IT», — рассказали в пресс-службе Минцифры.

Пока точных критериев отделения высокотехнологичных компаний от остальных нет, это нетривиальная задача, сказал «Известиям» источник в IT-отрасли, знакомый с ходом обсуждения вопроса. Новые параметры для аккредитации IT-компаний еще не определены — разработка ведется, различные варианты обсуждаются с отраслью, утверждает чиновник Минцифры.

Сама по себе аккредитация дает только право на отсрочку от призыва в армию для сотрудников компаний, разъяснили в пресс-службе ведомства. На другие преференции (снижение налоговых платежей и ставок по кредитам, в том числе ипотеке для работников), только получив аккредитацию, претендовать компания не сможет — для этого требуется подтверждение ФНС доли выручки от продажи IT-продуктов и услуг в общих доходах организации, сказали в Минцифры.

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