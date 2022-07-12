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Минцифры выработает новые правила аккредитации IT-компаний

Часть айтишников могут лишить отсрочки от армии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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К 1 августа Минцфиры может изменить правила аккредитации IT-компаний, которая дает их сотрудникам право на отсрочку от призыва в армию. Ведомство вырабатывает их вместе с отраслью, чтобы избежать недобросовестного применения льгот, рассказали «Известиям» в пресс-службе министерства. Сейчас, чтобы получить аккредитацию, компания может просто подать заявление через «Госуслуги», подтвердив деятельность в сфере IT соответствующим ОКВЭД (код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности).

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«Среди дополнительных критериев, которые предлагается ввести для прохождения аккредитации, рассматриваются следующие: доля сотрудников, занимающихся IT, и доля выручки от разработки и внедрения IT», — рассказали в пресс-службе Минцифры.

Пока точных критериев отделения высокотехнологичных компаний от остальных нет, это нетривиальная задача, сказал «Известиям» источник в IT-отрасли, знакомый с ходом обсуждения вопроса. Новые параметры для аккредитации IT-компаний еще не определены — разработка ведется, различные варианты обсуждаются с отраслью, утверждает чиновник Минцифры.

Сама по себе аккредитация дает только право на отсрочку от призыва в армию для сотрудников компаний, разъяснили в пресс-службе ведомства. На другие преференции (снижение налоговых платежей и ставок по кредитам, в том числе ипотеке для работников), только получив аккредитацию, претендовать компания не сможет — для этого требуется подтверждение ФНС доли выручки от продажи IT-продуктов и услуг в общих доходах организации, сказали в Минцифры.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Ни в какие льготы: часть айтишников могут лишиться отсрочки от армии»

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