Зеленский оценил решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «абсолютно неприемлемым» решение Канады вернуть Германии турбину для газопровода «Северный поток». Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале 11 июля.

«Министерству иностранных дел пришлось вызвать представителя Канады в нашей стране из-за абсолютно неприемлемого исключения из санкционного режима против России. Это касается не просто какой-то турбины для газопровода «Северный поток», которую Канада не должна была, но все-таки решила передать фактически России. Это касается общих правил», — заявил он.

Кроме того, Зеленский добавил, что подобные исключения в вопросе антироссийских санкций якобы могут быть опасными «не только для Украины, а для всех стран демократического мира». Также он высказал мнение, что Европе нужно готовиться к тому, что Россия может «полностью прекратить в самый острый момент поставки газа».

До этого, 9 июля, канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон подтвердил, что Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens, необходимую для обслуживания газопровода «Северный поток».

11 июля фициальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи заявил, что возврат Канадой турбины для «Северного потока» не нарушает санкций Евросоюза против России. По его словам, ситуация с прекращением поставок по этому газопроводу очень серьезная. Он отметил, что ЕК надеется на возобновление поставок после технических работ.

В этот же день США заявили, что поддерживают решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для использования в российском экспортном трубопроводе «Северный поток».

Компания-оператор магистрали Nord Stream AG сообщила о том, что поставки газа по «Северному потоку» прекращены с 7:00. Работа приостановлена для организации профилактических работ, где будут тестироваться механические компоненты и системы автоматизации. Ориентировочно техобслуживание завершится 21 июля.

16 июня стало известно, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода.