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«Известия» показали работу военных хирургов во время спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Александр Морозов 12 июля показал работу российских военных хирургов, которые вместе с врачами Донбасса оказывают медицинскую помощь во время спецоперации по защите региона.

За время операции в Донбассе военный хирург Николай Григорьев провел больше трех тысяч операций. В стенах прифронтовой больницы он работает в составе передовой медицинской группы «Отважные».

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«С самого начала операции, практически, если к нам [раньше] доставляли раненого в течение часа-полутора, то сейчас раненые у нас оказываются через 30–40 минут, уже сразу после ранения, в нашем госпитале», — поделился хирург.

Первым пациентом, кого спас Николай Григорьев на Украине, была беременная девушка. Ее привезли в полевой госпиталь под Черниговом с осколками в позвоночнике. Снаряд с позиций украинских боевиков прилетел в жилой район.

«Очень боялись за ребенка, условия тяжелые были, в полях, в палатках, в условиях постоянных боевых действий. Учитывая отсутствие стационара, учитывая отсутствие лаборатории… Поле, ограниченное время, и тут сразу жизнь двух человек в одном человеке. Тяжеловато было, но помогли, эвакуировали», — рассказал начальник отделения реанимации Олег.

Врачи помогают как военнослужащим, так и гражданским, пострадавшим от обстрелов украинских боевиков. В частности, среди пациентов «Отважных» оказался солдат армии Луганской Народной Республики, получивший осколочные ранения рук и живота, а также мирный житель, пострадавший от обстрела его поселка радикалами. Осколок от снаряда попал мужчине в голень и ему грозила ампутация, но врачи смогли спасти его ногу.

«Гражданским людям мы тоже помогаем всегда. Раненые есть раненые. Не смотришь, кто это, что это. Тяжело конечно, когда смотришь — дети раненые, психологически очень сильно гнетет, но, тем не менее, собираемся и делаем свою работу».

Местные специалисты признаются, не справились бы без помощи российских коллег. Работать порой приходится под обстрелами, сохраняя спокойствие, чтобы оказать помощь тем, кто получил контузию, минно-взрывные травмы, осколочные ранения.

Медицинская помощь оказывается жителям и защитникам Донбасса круглосуточно. Поддерживают солдат, проходящих лечение, не только лекарствами, но и детскими письмами и рисунками. В них одно пожелание — чтобы защитники Донбасса вернулись живыми и здоровыми.

18 июня корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу российского мобильного госпиталя в ходе военной операции по защите Донбасса. Среди пациентов госпиталя в основном мирные жители, однако, там же оказывали помощь бывшим украинским военнослужащим.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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