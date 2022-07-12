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Синоптики сообщили о понижении температуры в московском регионе 12 июля

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Переменная облачность, кратковременный дождь и местами гроза ожидаются в столичном регионе во вторник, 12 июля. О погоде сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в Москве ожидается до +22…+24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +13...+15 градусов.

Прогнозируется южный ветер со скоростью 5–10 м/с днем с порывами до 17 м/с. Ночью ветер стихнет до 3–8 м/с.

На территории Московской области синоптики обещают от +21 до +26 градусов в дневное время суток, и от +10 до 15 градусов — в ночное.

Атмосферное давление составит 745–748 мм ртутного столба.

11 июля стал самым жарким днем с начала лета в Москве. Температура воздуха в этот день составила плюс 32,2 градуса.

В тот же день ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова назвала 11 июля последним жарким днем в столичном регионе. Она предупредила о прохладной погоде с максимальной температурой +24 градуса на предстоящей неделе.

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