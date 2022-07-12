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В России предложили отменить налог при продаже единственного жилья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России могут отменить налог для физлиц при продаже единственного жилья. Это следует из законопроекта, который имеется в распоряжении «Известий».

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В ЛДПР разработали законопроект о внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса. Инициатива предлагает освободить от налогообложения доходы физлиц при продаже комнаты, квартиры или жилого дома, если у человека нет в собственности другой недвижимости или хотя бы доли.

«При этом должны выполняться следующие условия: новое жилье приобретается не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором была заключена сделка по продаже старого жилья; кадастровая стоимость старого жилья ниже, чем стоимость нового и не превышает 50 млн рублей», — говорится в пояснительной записке.

Норму планируют внести на отзыв в Правительство на днях. Как заявил «Известиям» один из авторов проекта, депутат Госдумы Андрей Свинцов, законопроект прежде всего направлен на облегчение жизни людей и улучшение их жилищных условий. Кроме того, изменения в законодательстве, по его мнению, помогут увеличить миграцию внутри страны.

«Если у человека всего одна квартира или дом, то пусть он ее хоть каждый месяц перепродает и докупает хоть по 10 кв. м, переезжает из района в район или из города в город в случае смены работы или учебы детей. Это облегчит и внутреннюю миграцию в стране, и снизит нагрузку на транспортную инфраструктуру», — сказал депутат.

В экспертном сообществе идею поддержали. На фоне падения реальных доходов населения и стагнации на рынке недвижимости инициатива могла бы стать небольшим стимулом для увеличения потребительской активности. Сейчас население находится в режиме ожидания, считают в «Деловой России».

Уже сейчас в некоторых случаях доходы от продажи недвижимости не облагаются НДФЛ, уточняется в пояснительной записке к проекту. Не нужно платить налог, если объект находится три года в собственности и он: унаследован или передан по договору дарения от члена семьи или близкого родственника; приватизирован; получен по договору пожизненного содержания с иждивением; является единственным жильем человека. В остальных случаях нужно владеть недвижимостью как минимум пять лет, чтобы избежать уплаты налога при продаже.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Порывистый метр: в России предлагают отменить налог при продаже жилья»

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