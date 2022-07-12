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Ученые рассказали о влиянии освещения на психологическое состояние космонавтов

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Фото: Роскосмос
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Исследователи НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА) выявили взаимосвязь увеличения тревожности космонавтов с монотонным освещением, сообщил научный портал Phys.org.

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Исследователи НАСА провели ряд экспериментов на борту Международной космической станции (МКС), а также на Антарктической станции космического моделирования, в ходе которых выяснили, что монотонность освещения и монохроматические цвета усугубляют тревожность, раздражительность и депрессию экипажей.

В исследовательской статье, опубликованной в журнале Space: Science & Technology, ученый Ао Цзян из Европейского космического агентства рассказал об эксперименте, целью которого стала проверка гипотезы: может ли многоцветное освещение улучшить психологическое состояние людей в изолированной и замкнутой среде в течение семи дней.

По итогам эксперимента он пришел к выводу, что многоцветное освещение снижает уровень тревожности и негативных эмоций, вызванных нахождением в замкнутом пространстве.

В будущих исследованиях в области космонавтики эти результаты могут быть использованы для улучшения самочувствия экипажей космических кораблей, заключили ученые.

12 мая Национальный центр космических исследований Франции сообщил о том, что 5 мая на поверхности Марса было зафиксировано землетрясение магнитудой в 5 баллов по шкале Рихтера, ставшее самым мощным в истории наблюдений. Предполагается, что запись вибраций, сделанная космическим аппаратом NASA Insight, поможет ученым в исследовании Марса.

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