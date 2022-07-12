Актер Папанов воевал близ лисичанского завода в годы Великой Отечественной войны

Вблизи стекольного завода в Лисичанске в начале Великой Отечественной войны сражался советский актер театра и кино, театральный педагог и режиссер, народный артист СССР Анатолий Папанов. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин 12 июля показал, как выглядит предприятие в освобожденном от украинских боевиков Лисичанске.

На кадрах видны разрушения, которым подверглось предприятие, большое количество обломков, разрушенные стены одного из зданий и провалившаяся крыша.

В начале Великой Отечественной войны рядом со стекольным заводом сражался Анатолий Папанов. В ходе боя Папанов потерял 29 из 42 однополчан и сам получил тяжелое ранение в ногу, из-за которого стал инвалидом и был комиссован. На фронт он уже не вернулся, хотя протестовал и рвался в бой, защищать Родину, как и многие его современники.

Вспоминать времена войны, по воспоминаниям современников, Папанов не любил. Артист рассказывал, что к потерям на войне невозможно было привыкнуть.

Ранее в тот же день Дмитрий Зименкин показал бывшие позиции украинских боевиков на стекольном заводе в Лисичанске. На кадрах, снятых с коптера, видно, что здания завода подверглись серьезным разрушениям. Радикалы бросили на заводе коробки с готовыми коктейлями Молотова, которые, вероятно, готовили для разрушения завода.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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