Байден проведет в Израиле саммит по продовольственной безопасности с Индией и ОАЭ

Президент США Джо Байден проведет в Израиле саммит по продовольственной безопасности с участием Объединенных Арабских Эмиратов и Индии. Об этом 11 июля сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

«[В Израиле] он (Байден - Ред.) проведет четырехсторонний виртуальный саммит с лидерами Израиля, ОАЭ и Индии с акцентом на продовольственную безопасность», — рассказал советник во время брифинга в Белом доме, который транслировал CBS News.

Салливан также добавил, что продовольственная безопасность является важной темой для США и их союзников, и американская сторона будет продвигать их интересы в этой сфере.

9 июля издание The Washington Post опубликовало заявление Байдена, в котором он сообщил о своем визите на Ближний Восток. В ходе турне американский лидер посетит, в частности, Израиль и Саудовскую Аравию, в которой намерен провести ряд встреч с саудовскими лидерами для обсуждения дальнейшего партнерства в области энергетики.

8 апреля Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщила, что мировые цены на базовые продовольственные товары достигли самого высокого уровня за всю историю. отмечается, что цены на основные виды продовольствия выросли 33,6% по сравнению с 2021 годом.

7 июля президент России Владимир Путин обвинил западные страны в надвигающемся продовольственном кризисе. Он отметил, что Запад стал злоупотреблять монополией на резервные валюты и эмитировать их, что привело к дефициту продуктов на мировом рынке.