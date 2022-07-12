Пожар в екатеринбургском ангаре с автотехникой охватил 750 кв. м

В Екатеринбурге локализовали пожар в ангаре с автомобильной техникой на площади 750 кв. м. Об этом 11 июля сообщили ГУ МЧС России по Свердловской области в своем Telegram-канале.

«В городе Екатеринбурге произошел пожар на промышленной площадке. Площадь пожара составляет 750 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности - два. На месте был создан оперативный штаб, созданы три боевых участка», — рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Валерий Казаков.

Он добавил, что сложность в тушении составляла плотная застройка вблизи ангара, транспортные средства и газовые баллоны с пропаном. В ходе тушения огня, спасатели вынесли три баллона из опасной зоны.

Отмечается, что в тушении пожара были задействованы 14 единиц пожарной техники и 38 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в этот день сообщалось, что в Мурманске загорелся автомобиль. Обгорели передние сиденья автомобиля, а также расплавились пластиковые детали обивки.