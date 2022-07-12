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Зеленский назвал обещанную Нидерландами помощь неприятным сюрпризом для России

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Военная помощь Нидерландов Киеву станет «неприятным сюрпризом» для России. Об этом 11 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Нидерланды входят в десятку стран-партнеров, которые помогают усилением вооружения нашей армии. Я не уверен, что могу рассказать абсолютно всё, о чем мы договариваемся с парламентом Нидерландов. Не хотел бы подготавливать РФ к неприятным сюрпризам. Хотел бы оставить информацию для украинских военных», — сказал Зеленский по итогам встречи с премьер-министром королевства Марком Рютте.

На переговорах с нидерландским лидером Зеленский договорился о поставках вооружений для Киева, дополняет «Газета.Ru». В частности, во время встречи политики обсуждали вопрос поставок артиллерии.

Тогда же Зеленский отказался комментировать заявление министра обороны Алексея Резникова о подготовке контрнаступления на южные регионы страны.

В тот же день Резников рассказал о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от украинского лидера приказ отвоевать юг страны. Он мотивировал подобный шаг политической необходимостью для Украины и отметил, что страны Запада должны помогать украинским военным в контрнаступлении.

9 мая газета De Telegraaf рассказала о гибели под Харьковом нидерландского наемника. 55-летний подданный королевства погиб из-за артиллерийского обстрела. Отмечалось, что в марте на территории страны находилось более 70 наемников из Нидерландов.

22 апреля министр обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен сообщил, что королевство поставит Украине самоходные артиллерийские установки. 26 апреля De Telegraaf рассказала о том, что в армии Нидерландов выразили недовольство таким решением.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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