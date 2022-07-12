Старший сержант защитил колонну снабжения от националистов

Минобороны России 11 июля рассказало о новых подвигах российских военных, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Старший сержант Евгений Рыбников вместе со своим отделением охранял колонну снабжения, которая должна была доставить боеприпасы и материальные средства в заданный район.

Во время движения на колонну напали украинские националисты, которые стали обстреливать ее из пулеметов и минометов. Старший сержант Рыбников выявил огневые позиции боевиков и вместе с подразделением прикрыл уходящие из-под обстрела машины снабжения. В ходе боя все атаковавшие российских военных радикалы были уничтожены. Благодаря смелости и решительности старшего сержанта Рыбникова транспорт дошел до пункта назначения без потерь.

Старший сержант Григорий Арляпов обеспечивал безопасность колонны Вооруженных сил РФ. Во время движения он обнаружил группу боевиков, которые готовили возле одного из населенных пунктов засаду. Отделение Арляпова вступило в бой с превосходящими силами врага, сорвало атаку на колонну и нанесло значительный ущерб его живой силе. Несмотря на плотный огонь радикалов, Арляпов лично уничтожил трех стрелков и гранатометчика. Самоотверженность старшего сержанта Арляпова позволила российским войскам без потерь продвинуться и выйти в назначенный район вовремя.

Реактивный артиллерийский дивизион майора Алмаза Гаязетдинова с первых дней выполняет задачи по огневому поражению противника. В ходе наступления российских войск на позиции украинских неонацистов подразделение Гаязетдинова поразило объекты и живую силу противника. Благодаря этому радикалы понесли большие потери, лишились возможности вести ответный артиллерийский огонь и вынуждены были отступить, что позволило российским военным продолжить наступление. Всего дивизион майора Гаязетдинова уничтожил до 10 артиллерийских батарей, до четырех батарей реактивных систем залпового огня и до 20 районов сосредоточения боевиков.

11 июня Минобороны РФ рассказало о подвиге десантно-штурмового отделения бригады морской пехоты Тихоокеанского флота под командованием гвардии сержанта Юрия Высоцкого, которое освободило один из населенных пунктов Донбасса. Военные обнаружили и уничтожили минометные батареи боевиков на подготовленных позициях, несколько боевых машин БМП-2 и большое количество националистов, планировавших обстрелять населенный пункт после того, как в него бы зашли российские военные.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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