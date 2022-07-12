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В Херсонской области заработала безналичная система оплаты

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Karl-Josef Hildenbrand
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В Херсонской области появилась система оплаты по банковским картам и безналичным расчетом. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо 11 июля.

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«Эквайринг уже вводится, можно карточкой рассчитываться. Я уже получил карточку и успел воспользоваться. Но пока таких мест еще очень мало», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

Сальдо также рассказал, что в регионе принимаются меры, которые позволят предпринимателям переводить средства, а не ходить в банк. По его словам, на этой неделе банки начнут завозить банкоматы.

30 июня стало известно, что Промсвязьбанк запустил комплексное банковское обслуживание населения и бизнеса в Херсонской и Запорожской областях.

Кроме того, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий 15 июня подписал распоряжение, по которому жителям региона спишут все долги по кредитам в украинских банках.

С 1 мая Херсонская область ввела в обращение рубли. В этот же день операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки присоединились к российскому интернету после того, как Киев отключил связь в приграничных областях.

В апреле бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко сообщил, что в Херсонской области пенсионеры и бюджетники перестали получать положенные им выплаты.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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