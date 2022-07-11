Минобороны сообщило о подготовке боевиками ВСУ диверсий в ДНР

В городе Славянске Донецкой Народной Республики (ДНР) украинские националисты спланировали провокацию с гибелью мирного населения, чтобы обвинить российских военных в избирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«С этой целью в здании профессионального аграрного лицея (ул. Науки) под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих жилых кварталов. При этом здание заминировано и боевики планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в городе», — говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны также предупредили, что после этого киевский режим планирует широко распространить информацию о «бесчинствах русских» в украинских и западных СМИ.

Ранее в этот же день в ведомстве сообщили, что в Национальном техническом университете в Харькове базируются украинские боевики вместе с польскими наемниками. Там же разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня. Руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась.

Тогда же стало известно, что военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) размещены в школе, на станции скорой помощи и в больнице с родильным отделением в двух селах Белгород-Днестровского Одесской области. При этом на попытку персонала препятствовать обустройству военных военная администрация Одесской области отреагировала приказом прекратить сопротивление этому решению.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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