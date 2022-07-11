Диверсионная группа выходцев из Белоруссии захвачена в ЛНР

Белорусские диверсанты, планировавшие теракт в Лисичанске, были захвачены силовиками в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

«Эта группа из числа так сказать наемников из Белоруссии, порядка шести-семи человек. Их обезвредили, оружие отобрали, сейчас они находятся в наших ведомствах и дают признательные показания», — рассказал Киселев в интервью «РИА Новости».

8 июля Киселев предупредил, что в освобожденные города ЛНР вернутся тысячи людей, некоторые из которых могут быть завербованы службой безопасности Украины (СБУ). Он также предположил, что при отходе из Лисичанска украинские войска оставили «агентурную сеть»

6 июля подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что под Лисичанском ликвидирован белорусский националист Иван Марчук. Он был участником белорусского добровольческого батальона имени Калиновского, сформированного в марте 2022 года и действующего на стороне Украины. В Белоруссии против его участников возбуждены уголовные дела.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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