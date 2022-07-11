СБ ООН достиг согласия по продлению механизма помощи Сирии

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) достиг согласия о продлении механизма трансграничной помощи Сирии. Об этом в понедельник, 11 июля сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Только что достигнуто согласие. Пока непонятно, когда будет голосование - либо сегодня вечером, либо завтра утром. Заседание еще не назначено. Наш проект фактически взят с небольшими модификациями. [Продление] на шесть месяцев и плюс шесть месяцев [с принятием] резолюции», — цитирует его ТАСС.

8 июня, Россия наложила вето на проект резолюции Ирландии и Норвегии о продлении на год действия контрольно-пропускного пункта (КПП) «Баб-эль-Хава», через который в Сирию доставлялась гуманитарная помощь. РФ обратила внимание на то, что условия для продления работы КПП, установленные принятой год назад резолюцией СБ ООН, не выполнялись, и предложила альтернативный проект документа.

Упрощенный режим ввоза гуманитарной помощи и медикаментов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) был установлен Совбезом ООН и действует с 2014 года.

В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: «Баб-эс-Салям» и «Баб-эль-Хава» (оба на границе Сирии и Турции), «Аль-Рамта» (на границе с Иорданией) и «Аль-Ярубия» (на границе с Ираком). По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль над всё большей территорией, Москва и Дамаск стали выступать за постепенное прекращение работы погранпереходов.