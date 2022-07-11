Реклама
Прямой эфир
Общество
Православные христиане празднуют День Петра и Павла
Мир
Результаты выборов нового премьера Британии станут известны в сентябре
Экономика
Энергетики предупредили о риске нехватки газотурбинных установок в России
Культура
Неопубликованное письмо Николая Гумилева продадут за 6,5 млн рублей
Происшествия
В Люберцах возбудили дело после наезда каршеринга на пешеходов
Мир
В Сербии зафиксировали новый всплеск заболеваемости COVID-19
Мир
Иран примут в ШОС в сентябре на саммите в Самарканде
Мир
Bloomberg анонсировал скорую готовность седьмого пакета антироссийских санкций ЕС
Экономика
В Грузии обнаружили месторождение газа объемом 16 млрд куб. м
Мир
Россиян в Шри-Ланке призвали избегать массовых мест
Мир
Эрдоган обсудил с Зеленским вопрос создания зерновых коридоров

Диетолог назвала симптомы нехватки углеводов в рационе

0
Фото: Global Look Press/photorevolution
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отказ от углеводов или их сокращение часто считается действенным способом для похудания, однако такая диета может нанести вред здоровью. Об этом рассказала диетолог Никола Лудлам-Рейн в беседе с Insider.

Спящий режим: ученые разрешили есть днем и ночью
Ради избавления от лишнего веса не стоит отказываться от позднего ужина

Как отметила эксперт, ограничение потребления продуктов с высокой степенью обработки, таких как печенье и чипсы, обычно полезно. Но нет веских причин сокращать или исключать углеводы из рациона

Она напомнила, что половина тарелки должна быть заполнена фруктами и овощами, в которых также содержатся углеводы. Отмечается, что углеводы должны составлять до 75% от общего объема потребляемой пищи человека.

«Низкоуглеводные диеты популярны уже несколько лет, даже десятилетий, но сокращение потребления углеводов может дорого обойтись», — сказала Лудлам-Рейн.

Диетолог добавила, что о нехватке углеводов в организме может свидетельствовать ощущение «тумана в голове».

«Мозгу для нормальной работы требуется глюкоза, которая расщепляется из углеводов. Поэтому, когда вы потребляете недостаточно углеводов, у вас могут начаться проблемы с настроением и концентрацией внимания», — уточнила Лудлам-Рейн.

Также диетолог подчеркнула, что углеводы способны обеспечить более быстрый приток энергии, позволяющей человеку сохранять бодрость и ясно мыслить.

Кроме того, употребление достаточного количества углеводов особенно важно для людей, которые выполняют высокоинтенсивные тренировки, такие как высокоинтенсивные интервальные тренировки, HIIT или CrossFit.

При этом подчеркивается, что люди, отказавшиеся от углеводов, тратят меньше энергии на занятиях спортом и хуже восстанавливаются после них.

9 июля врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала, что потребление большого количества таких быстрых углеводов, как соль и сахар, запускает ускоренный процесс старения. Она отметила, что большое количество соли и вспышки сахара приводят к быстрому старению соединительной ткани. Фрукты в большом количестве за один прием также могут ускорить процесс старения, добавила она.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022