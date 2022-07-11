Диетолог назвала симптомы нехватки углеводов в рационе

Отказ от углеводов или их сокращение часто считается действенным способом для похудания, однако такая диета может нанести вред здоровью. Об этом рассказала диетолог Никола Лудлам-Рейн в беседе с Insider.

Как отметила эксперт, ограничение потребления продуктов с высокой степенью обработки, таких как печенье и чипсы, обычно полезно. Но нет веских причин сокращать или исключать углеводы из рациона

Она напомнила, что половина тарелки должна быть заполнена фруктами и овощами, в которых также содержатся углеводы. Отмечается, что углеводы должны составлять до 75% от общего объема потребляемой пищи человека.

«Низкоуглеводные диеты популярны уже несколько лет, даже десятилетий, но сокращение потребления углеводов может дорого обойтись», — сказала Лудлам-Рейн.

Диетолог добавила, что о нехватке углеводов в организме может свидетельствовать ощущение «тумана в голове».

«Мозгу для нормальной работы требуется глюкоза, которая расщепляется из углеводов. Поэтому, когда вы потребляете недостаточно углеводов, у вас могут начаться проблемы с настроением и концентрацией внимания», — уточнила Лудлам-Рейн.

Также диетолог подчеркнула, что углеводы способны обеспечить более быстрый приток энергии, позволяющей человеку сохранять бодрость и ясно мыслить.

Кроме того, употребление достаточного количества углеводов особенно важно для людей, которые выполняют высокоинтенсивные тренировки, такие как высокоинтенсивные интервальные тренировки, HIIT или CrossFit.

При этом подчеркивается, что люди, отказавшиеся от углеводов, тратят меньше энергии на занятиях спортом и хуже восстанавливаются после них.

9 июля врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала, что потребление большого количества таких быстрых углеводов, как соль и сахар, запускает ускоренный процесс старения. Она отметила, что большое количество соли и вспышки сахара приводят к быстрому старению соединительной ткани. Фрукты в большом количестве за один прием также могут ускорить процесс старения, добавила она.