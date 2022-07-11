В США предрекли миру дефицит хумуса из-за ситуации на Украине

Конфликт на Украине может привести к снижению поставок нута на мировые рынки, из-за чего возникнет дефицит производимого из него хумуса. Об этом сообщает обозреватель репортер газеты The New York Times Махам Джавид.

«По данным отраслевой группы, которая представляет производителей и продавцов бобовых, сушеных семян бобовых, включая горох, фасоль и чечевицу, боевые действия на Украине, а также экономические санкции, введенные против России, являются крупнейшими препятствиями для потока нута. Еще одной проблемой является рост цен на фрахт (оплата за перевозку груза по заключенным контрактам или международным договорам. — Ред.), частично вызванный ростом цен на нефть», — пишет Джавид.

Репортер указала, что Россия и Украина являются крупнейшими экспортерами нута. Доля их продукции на глобальном рынке составляет около 20%. Так, из-за вышеперечисленных причин, цены на нут могут вырасти на 15–20%, отмечает Джавид, приводя данные аналитика торговой ассоциации и директор Shree Sheela International.

Также в последние месяце в мире остро встает вопрос об ухудшении обстановки на продовольственных рынках мира из-за зерна, доля которого поставляется из Украины. Однако сейчас это невозможно из-за того, что украинские порты заминированы.

Ранее в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентов РФ Владимиром Путиным заявил, что пора начать действовать по плану ООН по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море.

Москва в свою очередь отмечает готовность к переговорам по вопросу вывоза зерна из Украины и неоднократно указывает на необходимость Киеву разблокировать свои порты (которые украинская сторона сама же и заминировала) или же обеспечить проход через минные поля для обеспечения безопасного выхода судов с зерном. Кроме того, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад пытается искусственно блокировать поставки российского зерна.

17 июня российский посол в США Анатолий Антонов указал, что сотрудничество с Россией стало бы ключевым методом разрешения продовольственного кризиса. Однако вместо решения проблемы действенным путем страны Запада продолжают обвинять Москву в усугублении мировых проблем.

Еще 28 мая Путин заявил о влиянии санкций на напряженность на продовольственном рынке. Он указал, что снизить напряженность на мировом продовольственном рынке позволит наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции, а для этого потребуется снять рестрикции Запада.