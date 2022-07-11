Военкор «Известий» показал оставленные ВСУ «коктейли Молотова»

Военный корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин 11 июля показал обнаруженные в Лисичанске «коктейли Молотова».

«Едва войдя во второй цех находим первый сюрприз — «коктейль Молотова». Дальше мы видим, что их тут целые коробки. Зачем им нужны были «коктейли Молотова»? Или была нехватка ручных гранат? Или, может, как говорили местные жители, нужно было сжигать инфраструктуру при отходе?» — рассказал журналист.

Днем ранее Зименкин показал, какие окопы оставили после себя военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ). Выкопанные возле жилых домов блиндажи в высоту доходят до трех метров.

Об освобождении ЛНР министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину 3 июля. Он уточнил, что в результате успешных боевых действий Вооруженными силами РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов.

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал операцию по освобождению Лисичанска практически молниеносной. Он указал на то, что противник бежал, бросив свою технику и оборонительные рубежи.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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