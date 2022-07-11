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В университете Харькова ВСУ и польские наемники разместили артиллерию

Минобороны: ВСУ и польские наемники разместили артиллерию в здании университета в Харькове
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Фото: commons.wikimedia.org/Tala tamila
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Украинские военные вместе с польскими наемниками базируются в Национальном техническом университете в Харькове и разместили там артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

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«В Харькове в помещениях национального технического университета (ул. Полтавский Шлях) базируются подразделения ВСУ и польские наемники, размещена артиллерия и РСЗО», — отметил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он отметил, что эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась.

Мизинцев добавил, что в населенном пункте Пивничное в Донецкой Народной Республики (ДНР) в детском саду № 10 оборудован опорный пункт с казармой для размещения боевиков украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, подходы к зданию беспорядочно заминированы. Об этом местное население намеренно не уведомлено.

Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию сообщил, что продолжает фиксировать многочисленные факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения.

«Установлено, что в Славянске ДНР украинскими националистами готовится очередная циничная провокация с гибелью мирного населения для обвинения российских Вооруженных Сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день стало известно, что военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) размещены в школе, на станции скорой помощи и в больнице с родильным отделением в двух селах Белгород-Днестровского Одесской области. При этом на попытку персонала препятствовать обустройству военных военная администрация Одесской области отреагировала приказом прекратить сопротивление этому решению.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима.

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