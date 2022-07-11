Один человек погиб в ДТП под Орлом

Один человек погиб в результате ДТП в Залегощенском районе Орловской области; Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает InfoOrel.ru.

Инцидент произошел 9 июля на автодороге Сетуха – Победное – Лунево – Моховое. Водитель Ford 1974 года рождения двигался по направлению деревни Победное. В районе 26-го км автомобиль столкнулся с велосипедистом 1960 года рождения, который двигался по встречному направлению.

В результате велосипедист скончался на мести происшествия.

7 июля в Томской области мужчина погиб в автомобиле, который съехал с дороги и опрокинулся в озеро.