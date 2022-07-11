Зеленский назвал обещанную Рютте помощь неприятным сюрпризом для России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военная помощь от Нидерландов станет неприятным сюрпризом для России. Об этом он заявил 11 июля по итогам встречи с премьер-министром королевства Марком Рютте.
«Нидерланды входят в десятку стран-партнеров, которые помогают усилением вооружения нашей армии. Я не уверен, что могу рассказать абсолютно всё, о чем мы договариваемся с парламентом Нидерландов. Не хотел бы подготавливать РФ к неприятным сюрпризам. Хотел бы оставить информацию для украинских военных», — сказал Зеленский.
Глава государства отметил, что в числе прочего обсуждал с Рютте поставки артиллерии.
Зеленский также не стал комментировать заявление министра обороны Алексея Резникова о контрнаступлении на южные регионы страны.
Ранее в этот день Резников сообщил, что Вооруженные силы Украины получили приказ от Зеленского отвоевать юг страны. Он добавил, что у Киева есть понимание того, что достижение данной цели политически необходимо для Украины. При этом Резников отметил, что страны Запада должны помогать украинским военным в выполнении поставленных задач.
9 мая стало известно о гибели наемника из Нидерландов на Украине. СМИ сообщили, что 55-летний доброволец погиб под Харьковом в результате артиллерийского обстрела. Отмечалось, что в середине марта на Украине находилось свыше 70 наемников из Нидерландов.
22 апреля сообщалось, что Нидерланды поставят Украине самоходные артиллерийские установки. Впоследствии стало известно, что в армии королевства выразили недовольство таким решением.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».