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Зеленский назвал обещанную Рютте помощь неприятным сюрпризом для России

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военная помощь от Нидерландов станет неприятным сюрпризом для России. Об этом он заявил 11 июля по итогам встречи с премьер-министром королевства Марком Рютте.

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«Нидерланды входят в десятку стран-партнеров, которые помогают усилением вооружения нашей армии. Я не уверен, что могу рассказать абсолютно всё, о чем мы договариваемся с парламентом Нидерландов. Не хотел бы подготавливать РФ к неприятным сюрпризам. Хотел бы оставить информацию для украинских военных», — сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что в числе прочего обсуждал с Рютте поставки артиллерии.

Зеленский также не стал комментировать заявление министра обороны Алексея Резникова о контрнаступлении на южные регионы страны.

Ранее в этот день Резников сообщил, что Вооруженные силы Украины получили приказ от Зеленского отвоевать юг страны. Он добавил, что у Киева есть понимание того, что достижение данной цели политически необходимо для Украины. При этом Резников отметил, что страны Запада должны помогать украинским военным в выполнении поставленных задач.

9 мая стало известно о гибели наемника из Нидерландов на Украине. СМИ сообщили, что 55-летний доброволец погиб под Харьковом в результате артиллерийского обстрела. Отмечалось, что в середине марта на Украине находилось свыше 70 наемников из Нидерландов.

22 апреля сообщалось, что Нидерланды поставят Украине самоходные артиллерийские установки. Впоследствии стало известно, что в армии королевства выразили недовольство таким решением.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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