Почти 40 происшествий зафиксировали в Крыму из-за ливней

В Крыму 10 июля зарегистрировали 38 происшествий, связанных с ливнями. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Как отмечается в материале, все затопленные территории уже свободны от воды.

«Всего подтоплено два многоквартирных дома, 14 частных домовладений, 19 приусадебных участков. Несколько происшествий, связанных с падением деревьев», — также говорится в сообщении ведомства.

Для ликвидации последствий привлекли более 300 человек и 80 единиц техники.

До семи утра 11 июля максимальные осадки зарегистрированы на территории Красногвардейского района — 7 мм, в Ялте, Симферополе и Бахчисарайском районе — 6 мм.

Ранее в этот день администрация Сочи сообщила о введении запрета на купание на всех пляжах города. Также в Сочи действует штормовое предупреждение, в понедельник возможны ливни и подъем уровня рек до неблагоприятных отметок. На море — шторм до 4 баллов. В администрации подчеркнули, что все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

10 июля по городу ударил шторм. Ливни привели к сходу селей, десятки домов подтоплены. Кроме того, в Сочи река Восточный Дагомыс вышла из берегов и подтопила улицы.