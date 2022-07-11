В Брянске расширят автодорогу и кольцо

В Брянске дорогу на улице Крахмалева от памятника Летчикам до Брянского областного суда расширят на одну полосу. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Как отмечает корреспондент издания, работы уже начались. Завершить их планируется уже в текущем году.

Более просторная дорога появится, в том числе, на кольцевой развязке. Также идет строительство тротуара. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее, 7 июля, сообщалось, что в Московской области до конца 2022 года отремонтируют свыше 140 км тротуаров.