Тело женщины нашли в озере в Тверской области

В Бологовском районе Тверской области в озере нашли тело женщины. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

В дежурную службу информация об инциденте поступила 10 июля. Тело женщины 1980 года рождения нашли в озере Гонево в Земцах.

Сейчас правоохранители устанавливают точную причину смерти и выясняют обстоятельства произошедшего.

7 июля стало известно, что в Находке утонула десятилетняя девочка. По информации правоохранителей, ребенок с разрешения родителей отправился к водоему с подругой и ее отцом. Во время купания она спрыгнула с матраса, но не смогла выбраться самостоятельно из воды. Прокуратура проводит проверку.