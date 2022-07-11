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В Харьковской области рассказали о восстановлении железной дороги

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Движение по трем участкам железной дороги, вышедших из-под контроля Киева, практически полностью восстановлено в Харьковской области. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил генеральный директор предприятия «Купянская железная дорога» Олег Глебов.

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В числе восстановленных участков дорог он назвал Луганск – Тополи в сторону Валуевки (Белгородская область), Купянск – Сватово в сторону Луганска, в сторону Святогорска — на Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР), также частично восстановили движение в сторону Харькова.

Кроме того, отмечается, что Россия предоставит вагоны для вывоза зерна из Харьковской области.

В середине марта, граничащая с Крымом Херсонская область Украины, полностью перешла под контроль российских военных. С 1 мая регион ввел в обращение рубли.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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