Один из районов Республики Коми останется без горячей воды на две недели

Эжвинский район Республики Коми на две недели остался без горячей воды. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на ЭМУП «Жилкомхоз».

Отключение пройдет с 00:00 11 июля по 24 июля. Оно связано с планово-ремонтными работами.

Как отмечается в материале, в 2022 году по плану будет заменено 13 участков тепловой сети — около 2,6 км. Также будет произведен текущий ремонт трубопроводов.

Ранее, 8 июля, сообщалось, что в Удмуртии начался ремонт гидроузла на реке Пироговка. Работы на объекте не проводились больше 40 лет.