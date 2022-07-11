Глава ВГА Запорожской области распорядился контролировать цены на хлеб

На территории Запорожской области не будут повышаться цены на хлеб. Об этом 11 июля заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

«Ответственным лицам поручено обеспечить контроль за ценообразованием на хлеб и хлебобулочные изделия. Цены на указанную продукцию повышаться не будут», — написал Балицкий в Telegram.

Кроме того, глава ВГА обязал предпринимателей, производящих хлеб и хлебобулочные изделия, принять все меры для перехода предприятий на альтернативные источники энергии и повысить объемы производства продукции первой необходимости. Производители смогут рассчитывать на компенсацию, отметил Балицкий.

«Необходимо отметить, что распоряжение включает в себя пункт, в котором предусмотрены меры поддержки (компенсации), способствующие скорейшему достижению вышеуказанных задач», — добавил он.

10 июля Балицкий рассказал о желании региона войти в состав России в качестве отдельного субъекта. По его словам, 60% жителей поддерживают эту идею.

До этого, 25 мая, член главного совета ВГА Владимир Рогов заявил, что после полного освобождения области от украинских националистов регион возьмет курс на вхождение в состав России. По его словам, местное население «абсолютно русское по ментальности, поэтому для полноценной адаптации понадобятся считаные месяцы». Позже, 15 июня, он сообщил о невозможности возвращения региона под власть Украины.

Часть территорий Запорожской области перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите Донбасса. Решение о начале операции было принято на фоне обострения в результате обстрелов со стороны украинских военных. Из-за ухудшения обстановки власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Как отметили в Кремле, в задачи российских военных входят демилитаризация и денацификация Украины.

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