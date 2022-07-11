Бывших полицейских осудили в Ульяновске за превышение полномочий

Бывшим заместителю командира и инспектору мобильного взвода ППС полиции отдела МВД РФ по Железнодорожному району Ульяновска вынесен приговор за превышение должностных полномочий. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает ulpravda.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России.

По имеющейся информации, в июле 2021 года полицейские уговорами и угрозами заставили женщину принять участие в инсценировке незаконного приобретения и хранения наркотиков. Они заверили ее, что за это будет назначено минимальное наказание, не связанное с лишением свободы.

В итоге суд приговорил их к двум и двум с половиной годам лишения свободы условно, а также лишил права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение двух лет.

6 февраля сообщалось, что Ленинский районный суд Ставрополя арестовал на два месяца министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Кирилла Реута, подозреваемого в превышении должностных полномочий при заключении контракта на проведение фестиваля фейерверков. Отмечается, что коммерческие предложения были сфальсифицированы, а общая стоимость завышена в 10 раз. Как полагает следствие, действиями министра бюджету края причинен ущерб на сумму более 25,1 млн рублей.