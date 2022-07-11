Массовое убийство собак произошло в Астрахани

С 2 по 5 июля в астраханские правоохранительные органы поступило несколько обращений о найденных на улице Боевой мертвых собаках. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Предположительно, животных отравили, отмечает «Астрахань-24».

Сейчас правоохранители изучают видеозаписи с камер наблюдения и материалы из Сети. Также проводятся ветеринарные экспертизы. Устанавливаются причастные к происшествию.

26 мая сообщалось, что уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили в Благовещенске после того, как кто-то выбросил из окна многоквартирного дома пакет с щенком внутри. Животное погибло.