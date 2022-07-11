Лодка с двумя людьми перевернулась в Самарской области

Лодка с двумя людьми на борту перевернулась на Волге в Самарской области. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 10 июля, в 15.09 у населенного пункта Федоровка, отмечает НИА «Самара». В лодке находились 45-летний мужчина и 41-летняя женщина. Их эвакуировали на берег. Медицинская помощь не потребовалась.

Прогулочный теплоход затонул днем в воскресенье, 10 июля, в Татарстане. Около 30 человек были оперативно спасены катерами и лодками.