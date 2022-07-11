Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский назвал обещанную Нидерландами помощь неприятным сюрпризом для России
Мир
Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС
Мир
Около 3 млн украинских беженцев вернулись на родину из Евросоюза
Мир
Кулеба призвал Запад предоставить Киеву оружие после указа Путина о гражданстве
Происшествия
В Люберцах возбудили дело после наезда каршеринга на пешеходов
Мир
В Сербии зафиксировали новый всплеск заболеваемости COVID-19
Мир
Иран примут в ШОС в сентябре на саммите в Самарканде
Мир
Bloomberg анонсировал скорую готовность седьмого пакета антироссийских санкций ЕС
Экономика
В Грузии обнаружили месторождение газа объемом 16 млрд куб. м
Мир
Россиян в Шри-Ланке призвали избегать массовых мест
Мир
Эрдоган обсудил с Зеленским вопрос создания зерновых коридоров

Четырехлетний ребенок выпал из окна в Вологодской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кадникове в Вологодской области возбуждено уголовное дело после смерти четырехлетнего ребенка. Об этом в понедельник, 11 июля, заявили в региональном управлении Следственного комитета.

Инцидент произошел вечером 8 июля. Мальчик был в квартире вместе с несовершеннолетним братом, матери дома не было. Ребенок залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Он умер на месте от полученных травм, отмечает ИА FlashNord.

Следствие полагает, что мать не обеспечила должный присмотр. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее, 10 июля, сообщалось, что уголовное дело возбуждено по факту падения из окна третьего этажа четырехлетней девочки. Статья — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Подозреваемая — ранее судимая 39-летняя женщина, сожительница дедушки пострадавшей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022