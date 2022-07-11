Четырехлетний ребенок выпал из окна в Вологодской области

В Кадникове в Вологодской области возбуждено уголовное дело после смерти четырехлетнего ребенка. Об этом в понедельник, 11 июля, заявили в региональном управлении Следственного комитета.

Инцидент произошел вечером 8 июля. Мальчик был в квартире вместе с несовершеннолетним братом, матери дома не было. Ребенок залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Он умер на месте от полученных травм, отмечает ИА FlashNord.

Следствие полагает, что мать не обеспечила должный присмотр. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее, 10 июля, сообщалось, что уголовное дело возбуждено по факту падения из окна третьего этажа четырехлетней девочки. Статья — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Подозреваемая — ранее судимая 39-летняя женщина, сожительница дедушки пострадавшей.