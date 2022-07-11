В Калуге спасли выпавшего из гнезда во время бури птенца аиста

Сильный ветер снес многолетнее гнездо аистов на одном из деревьев в Калуге. Местным жителям удалось спасти одного птенца. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает газета «Весть».

Малыша поместили в новое гнездо. Его сделали из досок и остатков старого.

«Аистенок внешне не имеет серьёзных повреждений: он активно защищается, просит корм у родителей, ухаживает за оперением. Аисты-родители сразу нашли его, начали кормить и носить траву в новое гнездо», — рассказал на своей странице «ВКонтакте» орнитолог Юрий Галченков.

4 июля сообщалось, что на пруду в поселке Мулловка Ульяновской области спасли лебедя. О птице с поврежденным крылом в минприроды региона обратились местные жители. Решается вопрос о передаче лебедя в зоопарк.