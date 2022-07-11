Воронежских автомобилистов за год оштрафовали на 429 млн рублей при помощи камер

В 2021 году автомобилисты Воронежской области выплатили штрафы за нарушения, которые зафиксировали дорожные камеры, на сумму 429 млн рублей. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает ИА «Абирег».

При этом общая сумма штрафов в 2021 году выросла с 216 млн рублей в 2020 году до 429 млн рублей в 2021 году.

5 июня «Известия» сообщали, что Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий работу служб такси. Новый законопроект вводит понятие реестра такси, определяет ответственность агрегатора за перевозки, а также предусматривает для самозанятых возможность работать такси, не создавая ИП, но требования к ним существенно ужесточатся.