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Популярный туристический маршрут на Байкале закрыли из-за медведей

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Выдачу разрешений на посещение маршрута по Большой Байкальской тропе (ББТ) в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области приостановили из-за появления на тропе медведицы с медвежонком. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил «Интерфакс».

Животные появились в самом начале маршрута, отмечает altapress.ru. Их заметили туристы. Сначала они увидели медвежонка, а потом его мать. Организатор похода принял решение немедленно вернуться в Листвянку. Звери не стали преследовать людей.

ББТ-1— один из самых популярных маршрутов в Прибайкалье. Он пролегает из поселка Листвянка в поселок Большое Голоустное в Иркутском районе. Протяженность маршрута составляет 55 км.

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