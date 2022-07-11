Жителей Рязанской области предупредили о дожде и грозе

Дождь и гроза ожидаются 12 июля в Рязанской области. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Также прогнозируется переменная облачность и незначительное похолодание, уточняет РИА «7 новостей».

«Ветер восточный, юго-восточный умеренный 7-12 м/с. Усиление порывов ветра при грозе может достигать 15 м/. — также отмечается в сообщении.

Воздух в регионе местами прогреется до 27 градусов, уточняет 62INFO.ru. Ночью — до 16-21 градуса.

Ранее в этот день ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что на предстоящей неделе жителей и гостей Москвы и области ждет прохладная погода с максимальной температурой +24 градуса. Также прогнозируются дожди и грозы.