Два человека пострадали в ДТП в Тамбовской области

Автомобильная авария произошла в Ржаксинском районе Тамбовской области. В результате пострадали два человека. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщила региональная ГИБДД.

Инцидент произошел на дороге Р-22 «Каспий». В кювет перевернулся автомобиль Mitsubishi. Травмы получил водитель 1946 года рождения и пассажирка 1949 года рождения. Они были госпитализированы, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

7 июля в Томской области мужчина погиб в автомобиле, который съехал с дороги и опрокинулся в озеро.