В Мурманске потушили загоревшийся автомобиль

В Мурманске на улице Домостроительная у дома №18 загорелся автомобиль. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на экстренные службы.

Информация о возгорании поступила дежурным в 12.03, в 12.20 пожар был ликвидирован. На месте работали девять сотрудников пожарно-спасательного подразделения.

Обгорели передние сидения автомобиля, а также расплавились пластиковые детали обивки. Никто не пострадал.

Ранее в этот день сообщалось, что на станции «Киевская» Арбатско-Покровской линии московского метро произошло возгорание силовых кабелей в коллекторе. Метрополитен продолжил работу в штатном режиме.