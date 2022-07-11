Поверенный в делах РФ в Литве предложил уменьшить транзит грузов в ЕС из-за Калининграда

Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь призвал подумать над сокращением транзита Евросоюза через территорию РФ. Об этом он заявил 11 июля.

«Есть же перевозки, которые через Россию идут железными дорогами, которые проходят через нас уже транзитом в Евросоюз. Может быть, стоит подумать, не уменьшить ли нам на схожую пропорцию, как они наметили», — сказал Рябоконь в эфире «России 24».

Кроме того, дипломат рассказал, что Евросоюз не использует все рычаги влияния на Литву, чтобы прибалтийская республика разрешила транзит грузов в Калининградскую область. Рябоконь отметил, что пока не видит признаков решения вопроса о транзите.

Ранее в этот день представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Ферри отметила, что ЕК не давала Литве новых разъяснений по транзиту в Калининградскую область. Она сообщила, что вся информация о ходе запретов на экспорт, импорт и транзит товаров из РФ есть в регламентах Европейского союза по санкциям в отношении России.

Также 11 июля Литва приступила к реализации нового этапа ограничения транзита товаров в Калининград через свою территорию в рамках антироссийских санкций ЕС. Новые меры приняты в отношении алкогольной продукции, промышленных химикатов на основе спирта, древесины и цемента.

Позже первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров сказал, что ЕС уже давно дал Литве понять, «что она совершает ошибку». При этом парламентарий высказал мнение, что Вильнюс продолжает «гнуть свою линию», испытывая терпение России.

Запрет на транзит грузов в российский регион из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета санкций против РФ. Запрет касался перевозок железнодорожным транспортом, но Вильнюс также распространил его на грузовые авто.