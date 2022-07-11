Неопубликованное письмо Николая Гумилева продадут за 6,5 млн рублей

Аукционный дом «Литфонд» проведет торги, посвященные двум великим русским поэтам — Николаю Гумилеву и Марине Цветаевой. Топ-лотом станет неопубликованное письмо и две рукописи со стихами Гумилева, написанные в Париже в 1908 году, за два года до женитьбы на Анне Ахматовой.

22-летний Гумилев написал письмо во время обучения в Сорбонне и адресовал другу – художнику Мстиславу Фармаковскому, знакомство с которым вдохновило начинающего поэта на открытие собственного журнала «Сириус» в 1907 году.

Письмо Гумилева с рукописями стихотворений «Андрогин» и «Одержимый» вплетено в издание «Романтические цветы» (СПб.: Книгоиздательство «Прометей», 1918). Книга одета в шелковый переплет с ручной росписью, который, если верить коллекционерской легенде, был тоже изготовлен самим поэтом.

«Письма Гумилева не встречаются на антикварном рынке, почти все они находятся в государственных хранилищах. На предстоящие торги выставлено раннее письмо, очень содержательное. Таких писем поэта сохранилось до наших дней считанные единицы» — подчеркнул в беседе с «Известиями» гендиректор «Литфонда» Сергей Бурмистров.

Стартовая цена лота — 6,5 млн рублей.



7 июля сообщалось, что аукционный дом «12й стул» проведет торги, посвященные истории Крыма. Среди лотов — книги, автографы, рукописи, фотографии, карты, гравюры, живопись и предметы декоративного искусства. Как рассказал «Известиям» эксперт аукционного дома Иван Ефимов, всего будет представлено 365 лотов и все они связаны с историей полуострова.