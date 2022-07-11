Обозреватель NI посоветовал США заниматься своими проблемами вместо Украины

Обозреватель The National Interest (NI) Уильям Ругер призвал США заняться решением своих проблем вместо Украины. Об этом он написал в статье, опубликованной 9 июля.

«Кто-то должен это сказать: спецоперация на Украине существенно не затрагивает постоянные национальные интересы США или геополитический ландшафт, в котором мы продвигаем эти интересы. Этот вывод — хороший, плохой или промежуточный — не должен существенно повлиять на будущее внешней политики США», — считает Ругер.

Эксперт замечает, что для граждан США события на Украине значат гораздо меньше, чем может показаться на первый взгляд. Для страны в первую очередь важнее борьба с Китаем, высвобождение от Европы и Ближнего Востока, а также внутренние проблемы.

По словам Ругера, что бы ни происходило на Украине, эти события не повлияют на безопасность США, так как они обладают самой мощной армией и крупнейшим ядерным запасом. Однако он предостерег Соединенные Штаты от прямой эскалации с Россией, назвав ее единственной реальной угрозой.

10 июля советник конгресса США по безопасности в Европе Пол Массаро призвал разрешить Украине удары по военным объектам в России и Белоруссии. Он также выступил за более обширные поставки Киеву установок HIMARS и дальнобойных ракет.

Ранее, 2 июля, депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов ракетами HIMARS, которые Вашингтон поставляет Киеву, по целям на территории России. Он назвал военные объекты в РФ и самолеты в российском воздушном пространстве «легитимными целями для Украины».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине. Он подчеркнул, что любые поставки оружия Киеву, как бы Вашингтон их ни аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения России и США.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, обсуждать обещания президента Украины Владимира Зеленского не использовать американские ракетные системы HIMARS для ударов по целям на территории России — бесполезно. Она сказала, что на слова Зеленского и других западных лидеров «больше никто не ориентируется».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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