Парламент Франции не поддержал вотум недоверия правительству

Депутаты Национального собрания Франции не поддержали вотум недоверия правительству Элизабет Борн. Голосование по этому вопросу состоялось 11 июля.

Процедура была инициирована оппозиционной коалицией левых сил «Новый народный экологический и социальный союз» (NUPES), в которую входят четыре партии, имеющие 151 мандат.

За вынесение вотума проголосовали только 146 депутатов. Для его утверждения требовались голоса как минимум 289 депутатов из 577.

19 июня состоялись выборы в нижнюю палату французского парламента. Коалиция президента страны Эммануэля Макрона не получила абсолютного большинства мест, но сохранила лидерство в голосовании.

За коалицию Макрона было отдано 35% голосов, что на 10% больше, чем у NUPES. Партии Марин Ле Пен отдали свое предпочтение 22,38% голосовавших. По итогам выборов блок «Вперед!» получит до 235 мандатов, левая оппозиция — до 190, а «Национальное объединение» будет иметь от 75 до 95 мандатов.

Реагируя на итоги выборов, Борн заявила, что потеря президентским блоком большинства в нацсобрании является угрозой для Франции.

Выборы в Национальное собрание проходят каждые пять лет в округах Франции, на ее заморских территориях и за рубежом. В этом году, по данным французского МВД, на 577 мест в нижней палате претендовали 6293 кандидата в первом туре.

Пять лет назад парламентские выборы закрепили успех Эммануэля Макрона, который тогда выиграл президентское голосование с отрывом в более чем 30%. Его «Вперед, Республика!» получила в Нацсобрании 308 кресел из 577.