Поверенный в делах РФ в Литве предложил уменьшить транзит грузов в ЕС из-за Калининграда

Временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь заявил, что России стоит подумать над уменьшением транзита Евросоюза через свою территорию. Об этом он заявил 11 июля в эфире «России 24».

«Поскольку многие эти вещи решаются в Брюсселе, который ведет себя пока не очень внятно, есть же перевозки, которые через Россию идут железными дорогами, которые проходят через нас уже транзитом в Евросоюз. Может быть, стоит подумать, не уменьшить ли нам на схожую пропорцию, как они наметили», — сказал Рябоконь.

Дипломат также отметил, что Евросоюз не использует все рычаги влияния на Литву, чтобы страна разрешила транзит грузов в Калининградскую область. Рябоконь признался, что он не видит признаков решения вопроса о транзите.

Ранее в этот день представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Ферри отметила, что ЕК не давала Литве новых разъяснений по транзиту в Калининградскую область. Она обратила внимание, что вся информация о ходе запретов на экспорт, импорт и транзит товаров из РФ есть в регламентах Европейского союза по санкциям в отношении России.

Также в понедельник Литва приступила к реализации нового этапа ограничения транзита товаров в Калининград через свою территорию в рамках антироссийских санкций Евросоюза. Меры приняты в отношении алкогольной продукции, промышленных химикатов на основе спирта, древесины и цемента.

Позже первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров сказал, что ЕС уже давно дал Литве понять, «что она совершает ошибку». При этом парламентарий высказал мнение, что Вильнюс продолжает «гнуть свою линию», испытывая терпение России.

Запрет на транзит грузов в российский регион из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета санкций против РФ. Запрет касался перевозок железнодорожным транспортом, но Вильнюс также распространил его на грузовые авто.