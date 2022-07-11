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Зеленский назвал обещанную Нидерландами помощь неприятным сюрпризом для России

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Президент Украины Владимир Зеленский провел в понедельник, 11 июля, встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, где заявил, что страна активно вооружают Украину. Однако он предпочел не разглашать последнюю договоренность по поставкам и военной помощи.

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«Нидерланды входят в десятку стран-партнеров, которые помогают усилением вооружения нашей армии. Я не уверен, что могу рассказать абсолютно всё, о чем мы договариваемся с парламентом Нидерландов», — заявил Зеленский на брифинге по итогам переговоров.

Он добавил, что не хотел бы подготавливать РФ к неприятным сюрпризам и намерен оставить эту информацию для украинских военных, передает «Федеральное агентство новостей».

Также Зеленский отметил, что на этот раз с Рютте также обсуждался вопрос поставки артиллерии, пишет Pravda.Ru.

Ранее в этот день МИД Украины осудил указ президента России Владимира Путина об упрощенном порядке предоставления гражданства РФ жителям Украины, передает НСН.

Глава ведомства Дмитрий Кулеба призвал союзников ввести новые санкции против России и предоставить новые поставки вооружений, передает RT.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признаниеРоссией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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