Опубликованы кадры момента наезда каршеринга на пешеходов в Люберцах

В распоряжении «Известий» появились кадры момента наезда автомобиля каршеринга на остановку с людьми в подмосковных Люберцах.

На кадрах видно, как водитель автомобиля Kia на скорости сбил несколько человек, переходивших дорогу.

ДТП произошло в понедельник на Октябрьском проспекте в 16:25 мск.

Как сообщили в региональном главке МВД, водитель машины выехал на встречную полосу движения на запрещающий сигнал светофора. Под колеса иномарки попали три пешехода. Среди раненых есть подросток. Все трое пострадавших госпитализированы.

Также известно, что после наезда на людей автомобиль врезался в такси около остановки. Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранительные органы.