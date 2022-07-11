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В Госдуме объяснили созыв внеочередного заседания

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил решение о проведении внеочередного пленарного заседания после завершения весенней сессии. Его слова 11 июля приводит сайт нижней палаты парламента.

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«Совет Госдумы сегодня принял решение о проведении 15 июля в 12:00 внеочередного пленарного заседания. На нем планируется рассмотреть инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики», — сказал Володин.

По его словам, с 4 июля на рассмотрение Госдумой было внесено 42 законопроекта, а за последние две недели поступило 86 инициатив.

«Наша задача — не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее. В первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, а также о социальной защите граждан и военнослужащих», — отметил спикер.

10 июля стало известно о внеочередном заседании Совета Госдумы, которое было запланировано на 11-е число. Отмечалось, что проведение заседания связано с необходимостью обсудить вопросы, требующие неотложного решения.

6 июля Госдума завершила последнее пленарное заседание весенней сессии, которая стала первой весенней сессией в этом созыве парламента, который приступил к работе с октября 2021 года. Планировалось, что следующая сессия начнется 30 августа.

На следующий день президент России Владимир Путин назвал достойными итоги работы весенней сессии Госдумы. Глава государства подчеркнул, что ГД удалось работать быстро и решительно после 24 февраля. По его мнению, все фракции «подтвердили состоятельность и зрелость, действовали как настоящие государственники и патриоты».

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