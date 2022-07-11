Пресс-служба Кремля анонсировала очные переговоры Путина и Эрдогана в ближайшее время

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проведут встречу на высшем уровне в ближайшее время. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в пресс-службе Кремля.

В преддверии переговоров главы государств обсудили по телефону комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес. В частности, особое внимание уделено экономическому сотрудничеству и поставкам российских энергоносителей.

Также лидеры России и Турции обменялись мнениями по украинскому конфликту, включая координацию усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и создания коридоров для экспорта зерна.

Помимо этого, была затронута тематика урегулирования в Сирии. В этой связи акцентирована важность совместной работы в рамках Астанинского процесса с участием иранских партнеров.

В этот же день Эрдоган провел телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что Турция продолжает работать над подготовленным ООН планом по поставкам украинского зерна на мировой рынок. Турецкий лидер также предложил свое посредничество в переговорах между Россией и Украиной.

Тема вывоза зерна активно обсуждается последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира. Еще 30 июня президент РФ указал, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Глава МИД РФ Сергей Лавров также отмечал, что Запад пытается искусственно блокировать поставки зерновых.

При этом Москва подчеркивала, что не отказывается от мирных переговоров с украинской стороной. В то же время отмечалось, что чем позже они начнутся, тем сложнее Киеву «будет договариваться».