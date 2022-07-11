На освобожденных территориях Харьковской области отказались от мобилизации

Мобилизация на освобожденных территориях Харьковской области проводиться не будет. Об этом 11 июля сообщили в местной временной гражданской администрации (ВГА).

Там напомнили, что все правовые процессы регулируются актами ВГА. В настоящее время нет ни одного документа по закрытию въезда или выезда из города Купянска. То же самое касается мобилизации.

«Это же касается мобилизационных действий. Такие новости распространяются украинской пропагандой с целью дестабилизации общественно-политической обстановки на освобожденных территориях Харьковской области», — приводит сообщение ВГА ТАСС.

Сейчас в Купянске продолжает восстанавливаться мирная жизнь, военные ВС РФ помогают налаживать работу объектов гражданской инфраструктуры. В городе начинают работать городские службы, оживают производства, в том числе хлебозаводы.

На одном из таких предприятий в день выпускают 4–5 тыс. буханок хлеба: объемы небольшие, так как работать приходится вручную.

Кроме того, заработала Купянская ЦРБ. Заведующая терапевтическим отделением Купянской Центральной районной больницы Ольга Богданова-Кулик рассказала, что сегодня в стационарах медучреждения много больных, поэтому медикам приходится работать в полном составе и зачастую сверхурочно.

В конце июня глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что населению региона передано более 200 млн рублей в виде одноразовых пособий. В области работает бивалютная система. Курс был установлен 25 июня — 1,5 рубля за гривну.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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